Modelle e outfit Curvy | i best look alle sfilate AI 2021 22

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Sexyness e Diversity. La crasi di due parole definisce la nuova direzione della moda. Dopo un decennio di stile rigoroso e dopo molti di magrezza imposta come canone estetico assoluto, il fashion system per la prima volta si apre a codici femminili dove forme, curve, e fisici morbidi – dalla taglia 44 alla 54 – non solo sono accettati, ma sottolinenano la riappropriazione consapevole del proprio fisico: il desiderio di mostrarlo ed esaltarlo. Da sinistra, Jill Kortleve alla sfilata AI 21/22 di Mugler, Ashlei Graham alla sfilata AI 21/22 di Michael Kors, Paloma Elsesser alla sfilata AI 21/22 di Lavin. “Moda”, siamo abituati a dire come fosse una categoria a sé: introdurredi diverse tipologie negli show e nei cataloghi delle collezioni vuol dire aggiornate un lessico datato, che ha bisogno di diventare più inclusivo pur continuando a ...

