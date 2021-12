Meteo, Capodanno con l’Anticiclone africano: arrivano conferme (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Meteo sulla penisola sarà avvolto da un anticiclone africano, che accompagnerà la penisola fino a Capodanno: cosa sta succedendo. Gli ultimi aggiornamenti degli esperti di Meteo confermano la presenza dell’Anticiclone africano in questi ultimi giorni dell’anno. Infatti condizioni estreme accompagneranno l’anno nuovo. Inoltre tutti gli occhi saranno puntati sul gigante africano, ovvero su una L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilsulla penisola sarà avvolto da un anticiclone, che accompagnerà la penisola fino a: cosa sta succedendo. Gli ultimi aggiornamenti degli esperti diconfermano la presenza delin questi ultimi giorni dell’anno. Infatti condizioni estreme accompagneranno l’anno nuovo. Inoltre tutti gli occhi saranno puntati sul gigante, ovvero su una L'articolo proviene da Inews.it.

