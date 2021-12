Manovra, da fisco e ammortizzatori a Superbonus. E arriva pure Quota 102 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera definitivo alla legge di bilancio da 36,5 miliardi di cui 23,3 miliardi in deficit nel 2022. La Manovra è stata licenziata dalla Camera in seconda lettura dopo aver incassato la fiducia della serata di ieri. La legge più importante dell'anno, 1013 commi e 22 articoli, approvata in dieci giorni (otto lavorativi considerando Natale e Santo Stefano) dal primo voto in commissione al Senato, nella notte tra il 20 ed il 21 dicembre, al via libera definitivo dell'Aula della Camera, oggi, passando per due voti di fiducia. Se la Manovra 2022 sarà ricordata per qualcosa non sarà certo per le lunghe notti in commissione passate a esaminare e votare centinaia di emendamenti, per poi ricominciare tutto da capo nell'altro lato del Parlamento. Forse invece ce la ricorderemo per gli infiniti vertici tra maggioranza e governo che si sono susseguiti per oltre ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera definitivo alla legge di bilancio da 36,5 miliardi di cui 23,3 miliardi in deficit nel 2022. Laè stata licenziata dalla Camera in seconda lettura dopo aver incassato la fiducia della serata di ieri. La legge più importante dell'anno, 1013 commi e 22 articoli, approvata in dieci giorni (otto lavorativi considerando Natale e Santo Stefano) dal primo voto in commissione al Senato, nella notte tra il 20 ed il 21 dicembre, al via libera definitivo dell'Aula della Camera, oggi, passando per due voti di fiducia. Se la2022 sarà ricordata per qualcosa non sarà certo per le lunghe notti in commissione passate a esaminare e votare centinaia di emendamenti, per poi ricominciare tutto da capo nell'altro lato del Parlamento. Forse invece ce la ricorderemo per gli infiniti vertici tra maggioranza e governo che si sono susseguiti per oltre ...

