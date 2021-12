Don't look up: la cometa Netflix si abbatte su Hollywood (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lungi da me l'intenzione di infilarmi nel dibattito galattico sul film "Don't look up" di Adam McKay, anche perché la sola idea di confrontarmi con quegli idioti che ne stanno scrivendo e parlando ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lungi da me l'intenzione di infilarmi nel dibattito galattico sul film "Don'tup" di Adam McKay, anche perché la sola idea di confrontarmi con quegli idioti che ne stanno scrivendo e parlando ...

Advertising

beppesevergnini : Il miglior film del 2021, per distacco. DON’T LOOK UP ridicolizza conservatori idioti, liberali ipocriti, guru te… - sole24ore : ?? «Don’t look up», 5 motivi per cui è il miglior #film dell’anno (e della #pandemia): - disinformatico : 'Don't Look Up' è 'Idiocracy' per gli anni 2020. - EmaEuropeo : @Gizmo_HH @MartinKeufaver @FangusAngus Stanno tutti scappando dalla situation room come in Don't look up, ora è rimasto Salvini da solo - ilpiccolonerd : RT @tenaomichy: “Don’t you dare look down. Volleyball is a sport where you always look up.” — quest’uomo è sempre una certezza?? https://t.c… -