Codacons: «Pronti a class action per i rimborsi dei biglietti» (Di giovedì 30 dicembre 2021) «I tifosi devono essere interamente rimborsati delle spese sostenute per l'acquisto dei biglietti, con rimborsi in denaro e non tramite voucher, pena una inevitabile class action del Codacons contro le società sportive». Lo afferma l'associazione dei consumatori, che parla senza mezzi termini di "caos stadi" in relazione alla riduzione della capienza massima degli impianti all'aperto

