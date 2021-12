Calciomercato Juventus, Morata via a gennaio: colpo in attacco (Di giovedì 30 dicembre 2021) La rivoluzione del Barcellona potrebbe ‘toccare’ da vicino la Juventus. Xavi ha messo nel mirino il centravanti bianconero La Juventus è chiamata a rialzarsi dopo un deludente avvio di stagione.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 30 dicembre 2021) La rivoluzione del Barcellona potrebbe ‘toccare’ da vicino la. Xavi ha messo nel mirino il centravanti bianconero Laè chiamata a rialzarsi dopo un deludente avvio di stagione.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : calciomercato #Scamacca, l'Inter rilancia. Mossa anti-Juve da 45 milioni per averlo in estate - calciomercatoit : ?? - Gazzetta_it : Juve, prima mossa per Scamacca: c’è l’offerta, 35 milioni per averlo subito - JManiaSite : Dalla Spagna: #Xavi ha già parlato con #Morata, che ha dato la sua disponibilità a lasciare la #Juventus subito - colmahh : RT @PirataPantani10: #Morata via dalla #Juventus. Operazione di #Calciomercato intelligente, se arrivasse un vero centravanti... -