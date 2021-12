Australia | manifestanti danno fuoco a vecchia sede del Parlamento

Advertising

Un gruppo di manifesttai per i diritti degli aborigeni inha dato fuoco all'ex sede del Parlamento australiano a Canberra. La polizia locale ha fatto sapere che nessuno è rimasto ferito nell'incendio, spento rapidamente dai vigili del fuoco. Le ...In un comunicato il museo ha reso noto che l'incendio è stato causato dai, mentre uno degli attivisti, Albert Hartnett, ha sostenuto sulla sua pagina Facebook che la polizia ha usato lo ...Canberra, 30 dic. (askanews) - Un gruppo di manifesttai per i diritti degli aborigeni in Australia ha dato fuoco all'ex sede del ...Un gruppo di dimostranti ha dato fuoco oggi all'ex sede del Parlamento australiano di Canberra in segno di protesta per i diritti degli aborigeni: le fiamme hanno distrutto l'ingresso principale dell' ...