ATP Cup 2022 in tv su Sky Sport. La programmazione completa (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il nuovo anno sarà inaugurato dall’ATP Cup 2022, torneo per nazioni nel tennis che vedrà confrontarsi sedici squadre, suddivise in quattro gruppi da quattro formazioni ciascuno. Il tutto andrà in scena sul cemento di Sydney (Australia) e saranno la Ken Rosewall Arena e la Qudos Bank Arena gli impianti che ospiteranno gli incontri. Il format è il seguente: due compagini si fronteggiano seguendo questo format: ad aprire le danze è l’incontro tra i numeri 2 dei rispettivi Paesi (si segue il ranking ATP), a seguire la contesa tra i numeri 1 e poi il doppio. A vincere il confronto complessivo è chi conquista più incontri. Tutte le partite sono al meglio dei tre set (vince che ne porta a casa due). Da regolamento, solo le prime classificate dei quattro gironi si qualificheranno alle semifinali. La fase a gironi sarà dunque decisamente selettiva e impegnativa, praticamente ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il nuovo anno sarà inaugurato dall’ATP Cup, torneo per nazioni nel tennis che vedrà confrontarsi sedici squadre, suddivise in quattro gruppi da quattro formazioni ciascuno. Il tutto andrà in scena sul cemento di Sydney (Australia) e saranno la Ken Rosewall Arena e la Qudos Bank Arena gli impianti che ospiteranno gli incontri. Il format è il seguente: due compagini si fronteggiano seguendo questo format: ad aprire le danze è l’incontro tra i numeri 2 dei rispettivi Paesi (si segue il ranking ATP), a seguire la contesa tra i numeri 1 e poi il doppio. A vincere il confronto complessivo è chi conquista più incontri. Tutte le partite sono al meglio dei tre set (vince che ne porta a casa due). Da regolamento, solo le prime classificate dei quattro gironi si qualificheranno alle semifinali. La fase a gironi sarà dunque decisamente selettiva e impegnativa, praticamente ...

Advertising

darksa0irse : twitterini basic: tra due giorni reunion di Erri Potte ???????? Me an intellectual: finalmente tra tre giorni vedrò il… - OA_Sport : #TENNIS Jannik Sinner lavora duro in vista dell'ATP Cup: l'altoatesino vuol farsi trovare pronto. Il VIDEO della su… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: ATP Cup 2022, dall’1 al 9 gennaio su Sky e in streaming su NOW - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: ATP Cup 2022, dall’1 al 9 gennaio su Sky e in streaming su NOW - SportInTV_IT : Ecco i telecronisti #SkyTennis per #ATPCUP2022 match per match ?? -