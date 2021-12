Atalanta e Miranchuk ai titoli di coda: il suo futuro (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’esperienza di Miranchuk a Bergamo non è certo degna di nota, il centrocampista russo infatti, non è mai riuscito ad emergere e a ritagliarsi il suo ruolo da titolare inamovibile in squadra. Non è un pupillo di Gasperini, nonostante i 15 milioni investiti dall’Atalanta per il suo cartellino. Miranchuk Atalanta Dunque, il calciatore è destinato a cambiare squadra già a gennaio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, su di lui ci sarebbe lo Zenit. Si tratterebbe di un ritorno in patria per il calciatore che però ha espresso la volontà di restare in Italia. In Serie A una possibile pretendente sembrerebbe essere il Genoa, la trattativa però è ancora nella fase iniziale. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’esperienza dia Bergamo non è certo degna di nota, il centrocampista russo infatti, non è mai riuscito ad emergere e a ritagliarsi il suo ruolo da titolare inamovibile in squadra. Non è un pupillo di Gasperini, nonostante i 15 milioni investiti dall’per il suo cartellino.Dunque, il calciatore è destinato a cambiare squadra già a gennaio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, su di lui ci sarebbe lo Zenit. Si tratterebbe di un ritorno in patria per il calciatore che però ha espresso la volontà di restare in Italia. In Serie A una possibile pretendente sembrerebbe essere il Genoa, la trattativa però è ancora nella fase iniziale. Ilaria Pacilio

