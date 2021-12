Tuttomercatoweb: Napoli-Tuanzebe, 48 ore per il sì. Manca accordo sulla cifra del riscatto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Napoli accelera per Axel Tuanzebe, ventiquattrenne difensore congolese di proprietà del Manchester United, attualmente all’Aston Villa. Già l’edizione odierna del Corriere dello Sport aveva informato di questa suggestione, poi rilanciata anche da Sky e dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Ora il noto portale Tuttomercatoweb ha aggiornato sull’evoluzione della trattativa, che pare essere seriamente avviata. Il Napoli è forte su Axel Tuanzebe, difensore di proprietà del Manchester United ma in prestito all’Aston Villa. I contatti fra i club sono fitti per cercare di chiudere l’operazione che sarebbe in prestito con diritto di riscatto. Quello che Manca, in questo momento, è l’accordo sulla cifra che il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilaccelera per Axel, ventiquattrenne difensore congolese di proprietà del Manchester United, attualmente all’Aston Villa. Già l’edizione odierna del Corriere dello Sport aveva informato di questa suggestione, poi rilanciata anche da Sky e dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Ora il noto portaleha aggiornato sull’evoluzione della trattativa, che pare essere seriamente avviata. Ilè forte su Axel, difensore di proprietà del Manchester United ma in prestito all’Aston Villa. I contatti fra i club sono fitti per cercare di chiudere l’operazione che sarebbe in prestito con diritto di. Quello che, in questo momento, è l’che il ...

