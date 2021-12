Prezzo del latte: le speculazioni affondano 200 stalle in Toscana. L’intervento dell’Antitrust (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le speculazioni sul Prezzo del latte dovute all’aumento fuori controllo dei costi dell’energia e dei mangimi - scrive Coldiretti in un comunicato - stanno affondando le stalle toscane. In soccorso degli allevatori sta per arrivare l’atteso via libera dell’Antitrust al protocollo d'intesa della filiera lattiero-casearia che prevede un aumento fino a 4 centesimi del Prezzo minimo del latte alla stalla da parte della grande distribuzione e dei caseifici senza che vi sia un impatto sui consumatori L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lesuldeldovute all’aumento fuori controllo dei costi dell’energia e dei mangimi - scrive Coldiretti in un comunicato - stanno affondando letoscane. In soccorso degli allevatori sta per arrivare l’atteso via liberaal protocollo d'intesa della filiera lattiero-casearia che prevede un aumento fino a 4 centesimi delminimo delalla stalla da parte della grande distribuzione e dei caseifici senza che vi sia un impatto sui consumatori L'articolo proviene da Firenze Post.

