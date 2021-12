Napoli vs Barcellona: le 2 squadre a confronto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Napoli ha sfidato due volte il Barcellona in competizioni europee, nel doppio confronto degli ottavi di finale della Champions League 2019/20, che vide i partenopei non superare il turno. L’ultima volta che il Napoli ha partecipato ad una fase ad eliminazione diretta in Europa League è stato nella scorsa stagione, contro una squadra spagnola, fallendo l’accesso agli ottavi di finale contro il Granada. Il Napoli ha vinto solo due delle ultime 12 sfide contro avversarie spagnole in competizioni europee (4N, 6P), vincendo tuttavia la gara più recente (2-1 in casa contro il Granada). Il Napoli ha perso solo uno dei 10 match casalinghi contro club spagnoli in competizioni europee (1-3 contro il Real Madrid nel 2017) – tre vittorie e sei pareggi completano il bilancio. Il ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilha sfidato due volte ilin competizioni europee, nel doppiodegli ottavi di finale della Champions League 2019/20, che vide i partenopei non superare il turno. L’ultima volta che ilha partecipato ad una fase ad eliminazione diretta in Europa League è stato nella scorsa stagione, contro una squadra spagnola, fallendo l’accesso agli ottavi di finale contro il Granada. Ilha vinto solo due delle ultime 12 sfide contro avversarie spagnole in competizioni europee (4N, 6P), vincendo tuttavia la gara più recente (2-1 in casa contro il Granada). Ilha perso solo uno dei 10 match casalinghi contro club spagnoli in competizioni europee (1-3 contro il Real Madrid nel 2017) – tre vittorie e sei pareggi completano il bilancio. Il ...

