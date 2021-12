Mbappé: «Il contratto per il momento non è la priorità. Devo far parlare di me in campo, non fuori» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport intervista la stella del Psg, Kylian Mbappé. A giugno gli scade il contratto. Risponde ad una domanda sul suo futuro: è corteggiato dal Real Madrid. «Quel che è cambiato nella seconda parte dell’anno è stato proprio il fatto di essermi concentrato sul campo, sul mio calcio. E’ la cosa più importante, soprattutto nella seconda fase della stagione, quando poi si vincono i trofei. Quindi credo non sia il momento di procrastinare facendo parlare di me. Tutti sanno che sono un grande giocatore, e come tale il mio compito è anche quello di far parlare di me in campo, non fuori. Poi certamente la situazione andrà affrontata, perché il tempo passa, ma per il momento immediato non è questa la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport intervista la stella del Psg, Kylian. A giugno gli scade il. Risponde ad una domanda sul suo futuro: è corteggiato dal Real Madrid. «Quel che è cambiato nella seconda parte dell’anno è stato proprio il fatto di essermi concentrato sul, sul mio calcio. E’ la cosa più importante, soprattutto nella seconda fase della stagione, quando poi si vincono i trofei. Quindi credo non sia ildi procrastinare facendodi me. Tutti sanno che sono un grande giocatore, e come tale il mio compito è anche quello di fardi me in, non. Poi certamente la situazione andrà affrontata, perché il tempo passa, ma per ilimmediato non è questa la ...

