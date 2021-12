L'uso di internet è in crescita, in calo la tv. I dati dell'Osservatorio sulle Comunicazioni dell'AgCom (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fra i primi cinque posti della graduatoria si collocano Tgcom24 (Mediaset), Corriere della Sera (Rcs Mediagroup), La Repubblica (Gedi Gruppo Editoriale), Fanpage (Ciaopeople), Il Messaggero (... Leggi su engage (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fra i primi cinque postia graduatoria si collocano Tgcom24 (Mediaset), Corrierea Sera (Rcs Mediagroup), La Repubblica (Gedi Gruppo Editoriale), Fanpage (Ciaopeople), Il Messaggero (...

Advertising

chidambara09 : RT @NewsPadania: Internet delle Cose o Internet of Things, descrive una rete di dispositivi fisici con capacità computazionali che interagi… - NewsPadania : Internet delle Cose o Internet of Things, descrive una rete di dispositivi fisici con capacità computazionali che i… - CCarloc : @MarcoStac E su internet certificate e di materiale e lavorazione totalmente italiana di azienda specializzata da s… - michybarbarino : RT @MissioneStartup: Internet delle Cose o Internet of Things, descrive una rete di dispositivi fisici con capacità computazionali che inte… - ToeLamb : @FedericoGallon @gallina_di @barbarab1974 @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute Ti invito a studiare un po’ di geopolitic… -