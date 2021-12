Legge sui media, Duda pesta i piedi al suo partito (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Clamoroso ma non troppo. Nel tardo pomeriggio di lunedì il presidente polacco Andrzej Duda ha detto «nie» alla cosiddetta “Lex Tvn”, un provvedimento antipluralista preparato dai colleghi di partito che militano nella destra populista di Diritto e giustizia (Pis). Gli azionisti fuori dallo Spazio economico europeo (See) potranno continuare a detenere una quota di maggioranza nei mezzi d’informazione diffusi in Polonia. La public company statunitense Discovery Inc, azionista di maggioranza della rete Tvn, uno dei tre principali gruppi televisivi del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Clamoroso ma non troppo. Nel tardo pomeriggio di lunedì il presidente polacco Andrzejha detto «nie» alla cosiddetta “Lex Tvn”, un provvedimento antipluralista preparato dai colleghi diche militano nella destra populista di Diritto e giustizia (Pis). Gli azionisti fuori dallo Spazio economico europeo (See) potranno continuare a detenere una quota di maggioranza nei mezzi d’informazione diffusi in Polonia. La public company statunitense Discovery Inc, azionista di maggioranza della rete Tvn, uno dei tre principali gruppi televisivi del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

