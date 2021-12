Kalipè – A passo d’uomo: su Rai 2 con Massimiliano Ossini (Di mercoledì 29 dicembre 2021) . Anticipazioni e ospiti Questa sera, mercoledì 29 dicembre 2021, su Rai 2 inizia Kalipè – A passo d’uomo, il nuovo programma con Massimiliano Ossini che introduce un nuovo modo di intendere la divulgazione scientifica, di raccontare il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e di esplorare le strade possibili per salvaguardarlo. In tutto sono previste cinque puntate. Di seguito le anticipazioni di stasera, 29 dicembre 2021, dalle 21.20 su Rai 2. Anticipazioni e ospiti Il titolo deriva da una parola himalayana che significa ‘passo lento e corto’. Cinque appuntamenti durante i quali Ossini, dallo studio più alto del mondo, lo Skyway Monte Bianco, aprirà tante finestre sul mondo per far ammirare al pubblico il grande spettacolo della natura, raccontandolo in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) . Anticipazioni e ospiti Questa sera, mercoledì 29 dicembre 2021, su Rai 2 inizia– A, il nuovo programma conche introduce un nuovo modo di intendere la divulgazione scientifica, di raccontare il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e di esplorare le strade possibili per salvaguardarlo. In tutto sono previste cinque puntate. Di seguito le anticipazioni di stasera, 29 dicembre 2021, dalle 21.20 su Rai 2. Anticipazioni e ospiti Il titolo deriva da una parola himalayana che significa ‘lento e corto’. Cinque appuntamenti durante i quali, dallo studio più alto del mondo, lo Skyway Monte Bianco, aprirà tante finestre sul mondo per far ammirare al pubblico il grande spettacolo della natura, raccontandolo in ...

Advertising

AndreaDebiasi5 : RT @RaiDue: Un modo nuovo per raccontare la nostra amata Terra, percorrendo le strade per salvaguardarla ???? ?? #MassimilianoOssini present… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Dopo il successo di '#LineaBianca', #MassimilianoOssini approda anche in prime time, su #Rai2, con “#Kalipè – A passo d'uomo… - CorriereUmbria : Kalipè a passo d’uomo, stasera in tv mercoledì 29 dicembre su Rai 2 il nuovo programma di Massimiliano Ossini… - RadiocorriereTv : Un modo per apprezzare la bellezza che incontriamo lungo la strada, ma anche per fermarci e capire come facciamo ad… - RaiDue : Anche @NekOfficial nel suggestivo viaggio di @massimilianotv ?? ?? “Kalipè - a passo d’uomo” questa sera alle 21.20… -

Ultime Notizie dalla rete : Kalipè passo Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 29 Dicembre 2021 Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Kalipè - a passo d'uomo con Massimiliano Ossini (divulgazione scientifica), in onda dalle 21.20 su Rai ...

Massimiliano Ossini e Nek insieme su Rai2: quando va in onda il nuovo programma e gli ospiti Mercoledì 29 dicembre 2021 su Rai2 prende il via un viaggio entusiasmante dall'incantevole scenario del Monte Bianco. La prima puntata stagionale di Kalipè " A passo d'uomo in onda in prima serata dalle ore 21:20 circa segna il ritorno in prima serata di Massimiliano Ossini, apprezzato divulgatore scientifico che da svariati anni si occupa di ...

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:- ad'uomo con Massimiliano Ossini (divulgazione scientifica), in onda dalle 21.20 su Rai ...Mercoledì 29 dicembre 2021 su Rai2 prende il via un viaggio entusiasmante dall'incantevole scenario del Monte Bianco. La prima puntata stagionale di" Ad'uomo in onda in prima serata dalle ore 21:20 circa segna il ritorno in prima serata di Massimiliano Ossini, apprezzato divulgatore scientifico che da svariati anni si occupa di ...