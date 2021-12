Il Daily Mail parla della morte di Mauro da Mantova: “Il No Vax che si vantava di essere un untore” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche il Daily Mail parla di Mauro da Mantova, il No Vax della trasmissione radiofonica La Zanzara morto il 27 dicembre dopo aver contratto il Covid. Inevitabili i riferimenti alle sue ‘gesta’: “Maurizio Buratti, 61 anni, si era vantato di essere ‘un untore’ dopo essere andato deliberatamente in un supermercato Carrefour senza mascherina, mentre stava male e aveva la temperatura di 38 gradi, pochi giorni prima del suo ricovero”, scrive il tabloid britannico. Di qui il racconto del suo lento declino, già noto ai lettori italiani ma probabilmente meno a quelli stranieri. E ancora il commento di David Parenzo, co-conduttore della trasmissione di Radio24, che si era espresso immediatamente dopo la notizia, scrivendo su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche ildida, il No Vaxtrasmissione radiofonica La Zanzara morto il 27 dicembre dopo aver contratto il Covid. Inevitabili i riferimenti alle sue ‘gesta’: “Maurizio Buratti, 61 anni, si era vantato di‘un’ dopoandato deliberatamente in un supermercato Carrefour senza mascherina, mentre stava male e aveva la temperatura di 38 gradi, pochi giorni prima del suo ricovero”, scrive il tabloid britannico. Di qui il racconto del suo lento declino, già noto ai lettori italiani ma probabilmente meno a quelli stranieri. E ancora il commento di David Parenzo, co-conduttoretrasmissione di Radio24, che si era espresso immediatamente dopo la notizia, scrivendo su ...

Advertising

giornalettismo : La violazione del copyright è costata un'intera pagina di scuse da parte dell'editore del #DailyMail nei confronti… - FQMagazineit : Il Daily Mail parla della morte di Mauro da Mantova: “Il No Vax che si vantava di essere un untore” - JediPerLItalia : Nota, dalla regia mi dicono che il Daily mail si sia comportato peggio di libero e che in realtà la cosa riguardi t… - JediPerLItalia : @SNazismo Il Daily mail ha un po' rotto il cazzo così come l'impossibilità di editare i tweet. Grazie per l'informazione - EnricaIsabettin : 'La Nasa ha arruolato 24 religiosi per capire l’effetto degli alieni su di noi': il racconto di uno di questi preti… -