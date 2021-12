Covid: in Gazzetta Ufficiale determina Aifa per antivirale Merck (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la determina dell'Aifa con le modalità e le condizioni di impiego dell'antivirale 'Lagevrio' (molnupiravir) prodotto dall'azienda Merck per il trattamento del Covid "nei pazienti adulti non ospedalizzati per Covid-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave". E' quanto si legge nella Gazzetta Ufficiale. L'antivirale, si legge, "è impiegato nel rispetto delle seguenti modalità: la selezione del paziente è affidata ai medici di medicina generale, ai medici delle Usca(r) e, in generale, ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - E' stato pubblicato inladell'con le modalità e le condizioni di impiego dell''Lagevrio' (molnupiravir) prodotto dall'aziendaper il trattamento del"nei pazienti adulti non ospedalizzati per-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di-19 grave". E' quanto si legge nella. L', si legge, "è impiegato nel rispetto delle seguenti modalità: la selezione del paziente è affidata ai medici di medicina generale, ai medici delle Usca(r) e, in generale, ai ...

