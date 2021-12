Ci mancava la profezia di Nostradamus sul 2022 | anno di cannibali e robot

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic – Ancheche si abbatte sulproprio no. È troppo. Eppure, per chi vuole giocare a farsi del male con un po’ di masochistica superstizione, sarebbe proprio così, a giudicare dalle profezie del “veggente” francese pubblicate su La Stampa. D’altronde già le profezie per il 2021 ci avevano fatto ridere e piangere amaramente.: nelfame esmo Dopo le “bellezze” infinite della pandemia da coronavirus, ciò che ha previstoper ildovrebbe portarci alla depressione istantanea, se fossimo superstiziosi. Ma andiamo a “divertirci”: ilsarà – manco a dirlo – unterribile. Unin cui troneggierl’inflazione, la fame, addirittura ...

Advertising

IlPrimatoN : Neanche il Covid ha mai osato tanto -

Ultime Notizie dalla rete : mancava profezia

Juve Dipendenza

LETTURE/ Da Esiodo a Virgilio, ladegli antichi si è avverata in un Bambino "Quando un ... Soltanto unadi noi, che il Natale precedente c'era.lei, non c'era più [?]". Tutto ...ROMA Per completare ladi Alessandro Di Battista e diventare come l'Udeursolo l'accesso al finanziamento pubblico e ora è avvenuto. Dopo averlo sbeffeggiato per anni, il Movimento si prenderà il 2xmille ...Antonio Conte quando allenava la Juventus fece una previsione sulla possibilità di vedere le italiane in finale di Champions League.Il noto astrologo francese, infatti, famoso in tutto il mondo proprio per le sue profezie ci dà qualche anticipazione circa i prossimi eventi. Foto: Shutterstock Music: 'Summer' from ...