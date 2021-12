Cessione Sampdoria | Vidal fissa i tempi | «Da uno a quattro mesi»

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gianlucaha fatto il punto sulladellando anche idella vendita Gianluca, trustee incaricato della vendita della, fa il punto sulladel club, sulle manifestazioni di interesse, sul nuovo CdA blucerchiato. Le parole a Il Secolo XIX. MANIFESTAZIONI INTERESSE – «Sono cinque, ma con dei distinguo. Con tre di queste abbiamo scambiato la documentazione e stiamo vedendo le carte, con le altre due stiamo ancora annusandoci, siamo a una fase precedente. Fino a ieri ho fatto l’ultima call con un gruppo estero. Quindi le cose si muovono, non siamo fermi».– «Io rispondo ieri. Scherzi a parte non c’è unastica definita, la speranza ...

Gianluca Vidal, trustee della Sampdoria, ha fatto chiarezza sulla composizione del CdA e sulla futura cessione del club blucerchiato Gianluca Vidal ha parlato della situazione in casa Sampdoria. Le sue parole a Primocanale: CDA ... Il trustee Gianluca Vidal torna a parlare della cessione della Sampdoria dopo l'elezione di Marco Lanna: Vialli non ha manifestato nuovo interesse Due giorni dopo l'elezione di Marco Lanna come ...