Cari partiti | se non volete Draghi al Quirinale va bene Ma almeno non fateci ridere

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si fa presto a dire e ridire e celebrare e osannare e idoleggiare i. Gente che non alzò un dito quando si trattava di difenderne nella bufera giustizialista la funzione costituzionale, l’impatto reale e storico nella vita italiana, la dignità e il valore come strumenti decisivi della democrazia delegata, ora invoca contro la prospettiva dialla sovranità dei. Quando, senza candidarsi, ché non usa, ha semplicemente evitato di dichiararsi estraneo alla scelta politica imminente, rinviando la libera decisione alla sovranità del Parlamento nell’elezione di un nuovo capo dello stato, una serie di piccoli mestatori dell’opinione e i soliti mentori dei propri piccoli interessi si è messa a schiamazzare: ma allora qui si vuole andare verso un “presidenzialismo di ...

Advertising

GabrielDery8 : RT @myrtamerlino: Ieri #Draghi in #conferenzastampa è come se avesse detto: 'Cari partiti, adesso tocca a voi, cara politica, adesso tocca… - fisioevolution : RT @magdicristiano: Cari amici eventuali future elezioni nazionali potrebbero portare ad una alternanza al potere con il successo dei parti… - iphoneapple6S : RT @magdicristiano: Cari amici eventuali future elezioni nazionali potrebbero portare ad una alternanza al potere con il successo dei parti… - gabrillasarti2 : RT @magdicristiano: Cari amici eventuali future elezioni nazionali potrebbero portare ad una alternanza al potere con il successo dei parti… - marcoranieri72 : RT @magdicristiano: Cari amici eventuali future elezioni nazionali potrebbero portare ad una alternanza al potere con il successo dei parti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cari partiti

... dove ha trascorso le vacanze di Natale, circondato dai suoi. E i bene informati dicono che il ...a firma di Matteo Pucciarelli che il leader del M5s rivolgerà l'appello agli altridopo ...... e il suo governo è un regime: la repressione è feroce, idi opposizione vengono sciolti, i ...rosso è il colore dei fazzoletti che portano le donne cilene che scendono in piazza per i loro...È legittimo che le forze parlamentari preferiscano un altro nome come capo della stato, per interessi di parte o per auto conservazione. Ma che trovino un’altra scusa che non sia la difesa della democ ...Cara Gee e Keon Alexander parlano della stagione finale di The Expanse in un video pubblicato da Collider: ecco cosa hanno detto!