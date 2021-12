Atp Cup, Djokovic non ci sarà: adesso è ufficiale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane e le diverse voci che si sono avvicendate, adesso è arrivata l’ufficialità: Djokovic non parteciperà all’Atp Cup. Il torneo, in programma dal 1° gennaio in Australia, prevede la necessaria vaccinazione per poter prendere parte alla gara. Novak Djokovic, che non ha mai rivelato il suo status in questo senso, non potrà quindi essere uno dei tennisti in gara. Non sono state infatti consentite deroghe alla regola stabilita dall’organizzazione, che con un comunicato ufficiale ha riferito di questa scelta. La Serbia rimarrà in gara, con Dusan Lajovic pronto a sostituire Nole nella competizione. È ufficiale anche il ritiro dell’Austria, con la Francia che entrerà nel Gruppo B insieme all’Italia. Djokovic non parteciperà all’Atp Cup: il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane e le diverse voci che si sono avvicendate,è arrivata l’ufficialità:non parteciperà all’Atp Cup. Il torneo, in programma dal 1° gennaio in Australia, prevede la necessaria vaccinazione per poter prendere parte alla gara. Novak, che non ha mai rivelato il suo status in questo senso, non potrà quindi essere uno dei tennisti in gara. Non sono state infatti consentite deroghe alla regola stabilita dall’organizzazione, che con un comunicatoha riferito di questa scelta. La Serbia rimarrà in gara, con Dusan Lajovic pronto a sostituire Nole nella competizione. Èanche il ritiro dell’Austria, con la Francia che entrerà nel Gruppo B insieme all’Italia.non parteciperà all’Atp Cup: il ...

