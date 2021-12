Aborto, in Molise rimane un solo medico non obiettore. Che fine fanno i diritti? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche nei Paesi in cui è consentita per legge, ottenere l’interruzione volontaria di gravidanza sembra diventare un obiettivo sempre più difficile. E, purtroppo, l’Italia ne è la dimostrazione. Stiamo parlando in particolare del Molise, regione in cui a partire dall’inizio del 2022 rimane soltanto un medico che non sia obiettore di coscienza. Il dottor Michele Mariano è stato, fino a questo momento, l’unico medico abortista della regione, e ha già rinviato due volte il suo pensionamento a causa della difficoltà a trovare un sostituto. Sostituto che ha trovato soltanto in Giovanna Gerardi, dottoressa che finora lo ha soltanto affiancato per 18 ore alla settimana. Il problema di trovare un medico che prendesse il posto di Mariano si è posto fin dalla primavera del 2021, quando l’Azienda ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche nei Paesi in cui è consentita per legge, ottenere l’interruzione volontaria di gravidanza sembra diventare un obiettivo sempre più difficile. E, purtroppo, l’Italia ne è la dimostrazione. Stiamo parlando in particolare del, regione in cui a partire dall’inizio del 2022soltanto unche non siadi coscienza. Il dottor Michele Mariano è stato, fino a questo momento, l’unicoabortista della regione, e ha già rinviato due volte il suo pensionamento a causa della difficoltà a trovare un sostituto. Sostituto che ha trovato soltanto in Giovanna Gerardi, dottoressa che finora lo ha soltanto affiancato per 18 ore alla settimana. Il problema di trovare unche prendesse il posto di Mariano si è posto fin dalla primavera del 2021, quando l’Azienda ...

elio_vito : È l'Italia il paese dell'anno, il paese del secolo, scorso. Si applaude per avere affossato il DdlZan, si prevede l… - fattoquotidiano : Aborto, dal 1 gennaio 2022 in Molise resta un unico medico non obiettore: concorso deserto - AvvParolin : Aborto, dal 1 gennaio 2022 in Molise resta un unico medico non obiettore: concorso deserto - Il Fatto Quotidiano… - Marilenapas : RT @elio_vito: È l'Italia il paese dell'anno, il paese del secolo, scorso. Si applaude per avere affossato il DdlZan, si prevede l'obiezion… - Lucky61mass : RT @UAAR_it: #Molise, una intera Regione con un solo medico non obiettore: ecco come in concreto per le donne è difficile esercitare i prop… -