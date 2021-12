Tenta di far volare un aquilone, ma finisce con l'esser trascinato in aria (Di martedì 28 dicembre 2021) Il video arriva dallo Sri Lanka. Un cingalese di 29 anni, Nadarasa Manoharan, è stato trascinato in aria insieme all'aquilone che Tentava di far volare insieme ad un corposo numero di amici nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Il video arriva dallo Sri Lanka. Un cingalese di 29 anni, Nadarasa Manoharan, è statoininsieme all'cheva di farinsieme ad un corposo numero di amici nel ...

Advertising

nicoladeluca83 : Un articolo, a firma dell'editorial board del WSJ, da far studiare a scuola di geopolitica (@limesonline?) e che ne… - Antifa80 : @MassimoFerr @CCKKI Oltre a questo, anche criticare la Russia perché difende i suoi confini e la sua sicurezza nazi… - lapalisse6 : @repubblica saranno cavoli loro, finchè sono stati nella eu hanno remato contro per favorire l'alleato USA nella co… - danielestiglitz : Santo Stefano: @comedianisdead tenta di infilare il collare a Tempest per portarla a far la passeggiata. (2021, qu… - iosoioevoi : RT @razorblack66: AZZ LASCIATELO STARE CHE SENNÒ NON SA COME PAGARCI LE PENSIONI.... @iosoioevoi @AlexGiudetti Far West all'Ipercoop: minac… -