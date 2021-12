"Sul Quirinale faccio sul serio. Draghi? Non è amato". Le convinzioni del Cav.

(Di martedì 28 dicembre 2021) Più che i dubbi sul suo potercela fare, quel che lo indispone, che forse perfino lo indispettisce, sono i sospetti sul suo volerci provare davvero. “Guardate che io sulsul”, ripete allora il Cav. a tutti quelli che lo cercano, a quanti con la scusa degli auguri lo chiamano per avere dalla sua viva voce la conferma che sì, la candidatura è reale. “Certo che è reale”, conferma lui. “E’ reale ed è supportata, oltre che dalla logica della politica, dalla saldezza dell’aritmetica”. E da una percezione sul suo possibile peggior rivale, e cioè quel Marioche “non è abbastanza”. Insomma corre per vincere, Silvio Berlusconi. E forse sarà vero quel che vari leader del centrodestra lasciano intendere: e cioè che a Berlusconi serve formalizzare la sua candidatura, affermarla, ...

Advertising

matteorenzi : Basta chiacchiere inutili sul Quirinale. Qui ci sono due priorità: accelerare la terza dose perché molti contagiati… - StefanoFeltri : Messaggio chiarissimo di Draghi: il voto sul Quirinale è un voto di fiducia anche sul governo, se la maggioranza si… - CarloVerdelli : Grandi dibattiti sul nonno, sul Quirinale, sulle feste in arrivo. Intanto a fare festa è il Covid, che approfitta d… - zazoomblog : Il FantaColle Il voto sul Quirinale in cinque gironi: ecco le chance di ogni candidato - #FantaColle #Quirinale… - sedicizero : RT @Hero9004: @laperlaneranera @eretico_l @modamanager @AriannaMaria39 @avinumalkeinu @Anna302478978 @lisargadata @ACCEDIALSITO @adolar4174… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul Quirinale

La Repubblica

... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche, Conte guarda più a destra che al Pd. I 5S pronti a un'intesa trasversaleColle ...Quello che potrebbe accadere insomma è una riacutizzazione della lotta politica e delle tensioni tra i partiti, e sarà da vedere se e quanto tutto ciò danneggerà la possibilità di un'intesanome ...Berlusconi ci crede davvero, e fa sapere di non avere alcuna voglia di ritirarsi. Altro che "king maker", lui vuole fare la corona. I buoni contatti con Letta, Di Maio e Conte. Il capo di FI è convint ..."Una donna sarebbe, dopo dodici Capi dello stato maschi, una scelta ragionevolmente opportuna", dice Cuperlo. E Lorenzin: "Io la vedo benissimo". Mentre Biancofiore, se al Colle non dovesse andarci Dr ...