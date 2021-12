Sonia Bruganelli | botta e risposta con Biagio D’Anelli | “Questo è …”

Leggi su baritalianews

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ieri lunedì 27 dicembre è andata in onda un’altra puntata de Il grande fratello vip condotta, come al solito, da Alfonso Signorini affiancato dalle due opinioniste Adriana Volpe e. E proprio, moglie di Paolo Bonolis è stata duramente attaccata da. Vediamo cosa è accaduto.attaccache le risponde a tono Ieri, durante la puntata de Il grande fratello vip c’è stato uno scontro molto acceso tra. Tutto è iniziato perché Miriana Trevisan, durante la settimana aveva fatto una scenata di gelosia ache in puntata ...