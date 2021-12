Si ubriaca e resta incastrato con l' auto in una stradina pedonale

(Di martedì 28 dicembre 2021) Nonostante un tasso alcolemico di quasi cinque volte superiore al limite di legge ha pensato bene di mettersi alla guida della sua. Una volta in moto però ha infilato il veicolo in un vialettoed è rimasto...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ubriaca resta

èTV

Nonche essere ottimisti. Il presidente Figc: la salvezza? Proprietà che dia continuità I ... Arrestata l'amica che eraOcchiello. La scure di Donato "Al Comune va tutto malissimo" Taglio ...Perché così quel chedella sinistra potrà finalmente essere guidata da Fabio Fazio. 51. ... Perché vogliamo la botte piena e Belén Rodriguez. 79. Insomma, perché abbiamo le idee ...Un videoracconto in tredici puntate e uno speciale tutto natalizio in onda domani alle 19.50 su Bergamo TV: “Un cuore di casa” raccoglie le storie di persone che hanno accettato di allargare per un pe ...