Se non Draghi, chi? L’asse Pd-M5s per Casini o Franceschini al Colle (Di martedì 28 dicembre 2021) L’imminente elezione del successore di Sergio Mattarella agita i sonni dei leader di partito. E anche nell’apparentemente unito Pd cominciano a mostrarsi le prime crepe. Se infatti Enrico Letta nei giorni scorsi era stato l’unico big politico a mostrare la propria disponibilità all’ipotesi di Mario Draghi al Quirinale, c’è da dire che tra i dem si sta invece allargando a dismisura il fronte che non vuole il premier al Colle. Un fronte che farà sentire la sua nelL’assemblea dei gruppi parlamentari convocata dal segretario, insieme alla Direzione, per il 13 gennaio. Ma che cosa dimostra che il fronte anti-Draghi al Colle si sta ampliando? Lo prova il lungo intervento di Goffredo Bettini pubblicato ieri dal Foglio. L’esponente dem infatti lascia chiaramente intendere che per la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 dicembre 2021) L’imminente elezione del successore di Sergio Mattarella agita i sonni dei leader di partito. E anche nell’apparentemente unito Pd cominciano a mostrarsi le prime crepe. Se infatti Enrico Letta nei giorni scorsi era stato l’unico big politico a mostrare la propria disponibilità all’ipotesi di Marioal Quirinale, c’è da dire che tra i dem si sta invece allargando a dismisura il fronte che non vuole il premier al. Un fronte che farà sentire la sua nelmblea dei gruppi parlamentari convocata dal segretario, insieme alla Direzione, per il 13 gennaio. Ma che cosa dimostra che il fronte anti-alsi sta ampliando? Lo prova il lungo intervento di Goffredo Bettini pubblicato ieri dal Foglio. L’esponente dem infatti lasciaaramente intendere che per la ...

