Salto con gli sci, 4 Trampolini Oberstdorf 2021: Bresadola unico azzurro a superare il taglio (Di martedì 28 dicembre 2021) L’unico azzurro a superare il taglio delle qualificazioni dei 4 Trampolini a Oberstdorf 2021 di Coppa del Mondo di Salto con sci è Giovanni Bresadola. Nell’impianto tedesco, in una giornata caratterizzata dalle bufere che hanno portato i giudici alla sospensione per oltre mezzora, il ventenne azzurro si è classificato in venticinquesima posizione e dunque se la vedrà con il ventiseiesimo di oggi, Naoki Nakamura. Fuori invece il più quotato Alex Insam, fuori di tre posizioni con il suo cinquantatreesimo posto. Il fuoriclasse Ryoyu Kobayashi ha chiuso al comando con il punteggio di 149.3, alle sue spalle Karl Geiger e i norvegesi Granerud e Forfang. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) L’ildelle qualificazioni dei 4di Coppa del Mondo dicon sci è Giovanni. Nell’impianto tedesco, in una giornata caratterizzata dalle bufere che hanno portato i giudici alla sospensione per oltre mezzora, il ventennesi è classificato in venticinquesima posizione e dunque se la vedrà con il ventiseiesimo di oggi, Naoki Nakamura. Fuori invece il più quotato Alex Insam, fuori di tre posizioni con il suo cinquantatreesimo posto. Il fuoriclasse Ryoyu Kobayashi ha chiuso al comando con il punteggio di 149.3, alle sue spalle Karl Geiger e i norvegesi Granerud e Forfang. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Rivali sì, ma soprattutto amici. Con un oro condiviso che resterà per sempre nella storia ??? ?… - sandrogozi : La stampa ci informa che al @SenatoStampa c’è chi vorrebbe fondere in un’unica commissione Politiche Ue, esteri, di… - sportface2016 : #Salto con gli sci, 4 Trampolini #Oberstdorf: #Bresadola unico azzurro a superare il taglio - Sandranatuno80 : Riso al salto, gratinato al parmigiano con cime di rapa, ragù bianco di maialino e cacio ricotta #puglia #sansevero - percolpadidiego : @EugenioCardi @ottobrerosa Mio figlio ragazzo riservato, quindi per correttezza non divulgavo. Ho scoperto però che… -