Roma, bus va a fuoco al Torrino: il mezzo completamente distrutto dalle fiamme (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora un a fuoco a . Questa volta è toccato ad un mezzo di Roma Tpl, della linea 787, andato completamente distrutto nel pomeriggio, in zona Eur - Torrino. Leggi anche > Sul posto, nei pressi di ... Leggi su leggo (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora un aa . Questa volta è toccato ad undiTpl, della linea 787, andatonel pomeriggio, in zona Eur -. Leggi anche > Sul posto, nei pressi di ...

Advertising

stormi1904 : RT @MercurioPsi: #Roma la città dei roghi di #bus.. Oltre 200?? dal 2016.. #autobus #fuoco #fiamme #flambus - AGR_web : Torrino: Bus distrutto dalle fiamme Le fiamme sono divampate a bordo di un autobus della Roma Tpl in transito al To… - MauriziaLuciana : #Barcelona la gente in giro non sono ossessionati i bar che espongono QR sono rarità tamponi solo in strutture sani… - Roma__SPQR : Incendio al Torrino: bus distrutto dalle fiamme, è il terzo in questo mese di dicembre - DiovmaeC : RT @MercurioPsi: #Roma la città dei roghi di #bus.. Oltre 200?? dal 2016.. #autobus #fuoco #fiamme #flambus -