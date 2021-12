Rimuovere i rifiuti dall’alveo dei fiumi: associazioni chiedono un impegno agli Enti pubblici (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Benevento è una città fluviale, anche se non è considerata tale soprattutto da chi ci abita essendosi perso, negli ultimi 50 anni, quel rapporto profondo che gli abitanti avevano con i fiumi che l’attraversano. Il Calore e suoi affluEnti della conca beneventana, tra i quali il maggiore è il Sabato, sono stati i corsi d’acqua che hanno determinato la nascita della città per tutte le opportunità produttive, economiche, alimentari, di trasporto e di qualità della vita che offrivano ai suoi abitanti. Oggi purtroppo a Benevento assistiamo, invece, al tentativo di cancellazione della bellezza e importanza naturalistica e storica dei fiumi e un esempio è lo sversamento di rifiuti solidi urbani negli alvei fluviali. Recentemente la denuncia di ValEntina Ricciardi, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Benevento è una città fluviale, anche se non è considerata tale soprattutto da chi ci abita essendosi perso, negli ultimi 50 anni, quel rapporto profondo che gli abitanti avevano con iche l’attraversano. Il Calore e suoi affludella conca beneventana, tra i quali il maggiore è il Sabato, sono stati i corsi d’acqua che hanno determinato la nascita della città per tutte le opportunità produttive, economiche, alimentari, di trasporto e di qualità della vita che offrivano ai suoi abitanti. Oggi purtroppo a Benevento assistiamo, invece, al tentativo di cancellazione della bellezza e importanza naturalistica e storica deie un esempio è lo sversamento disolidi urbani negli alvei fluviali. Recentemente la denuncia di Valna Ricciardi, ...

