Rifiuti, i Verdi al fianco di Manfredi: "Differenziata così non va" (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Ha fatto bene il Sindaco Manfredi a dichiarare che la gestione della raccolta Rifiuti in città non va. Sono anni che si aspetta un cambiamento sostanziale della gestione di questa partecipata". E' quanto affermano, in una nota, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il coportavoce regionale del Sole che Ride Fiorella Zabatta. ""I cumuli di Rifiuti a Natale sono stati una scena inaccettabile che ci ha riportato indietro nel tempo e che – aggiungono – non deve ripetersi mai più. Bisogna fare scelte coraggiose nei prossimi anni per invertire finalmente la tendenza" L'articolo proviene da Anteprima24.it.

