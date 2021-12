Perché Draghi non può andare al Quirinale (Di martedì 28 dicembre 2021) Draghi non può andare al Quirinale. Per ragioni squisitamente istituzionali. Farlo significherebbe snaturare l’impianto costituzionale del nostro sistema politico, svendendo il prestigio dell’istituzione politica più importante per motivi rispettabili ma pur sempre pragmatici e di corto respiro. Garantire la stabilità dei conti, presiedere alla corretta implementazione del PNRR, ecc. Diciamolo ancora una volta: l’Italia è una Repubblica parlamentare, non presidenzialista. Il nostro sistema politico, per quanto fragile, si regge su un principio molto chiaro, ovvero che la prima carica dello stato non ha potere esecutivo ma di mera garanzia. Presiede il CSM, dichiara la guerra, può sciogliere le camere, nomina il Presidente del Consiglio, promulga le leggi approvate dal Parlamento, ecc. Può svolgere questi indispensabili ruoli di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021)non puòal. Per ragioni squisitamente istituzionali. Farlo significherebbe snaturare l’impianto costituzionale del nostro sistema politico, svendendo il prestigio dell’istituzione politica più importante per motivi rispettabili ma pur sempre pragmatici e di corto respiro. Garantire la stabilità dei conti, presiedere alla corretta implementazione del PNRR, ecc. Diciamolo ancora una volta: l’Italia è una Repubblica parlamentare, non presidenzialista. Il nostro sistema politico, per quanto fragile, si regge su un principio molto chiaro, ovvero che la prima carica dello stato non ha potere esecutivo ma di mera garanzia. Presiede il CSM, dichiara la guerra, può sciogliere le camere, nomina il Presidente del Consiglio, promulga le leggi approvate dal Parlamento, ecc. Può svolgere questi indispensabili ruoli di ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Draghi Draghi sotto attacco del Codacons: cosa succede Codacons, perché ha attaccato Draghi Il Codacons ha sottolineato che, durante la conferenza stampa del 22 dicembre, Mario Draghi ha affermato che 'dei decessi, tre quarti non sono vaccinati'. Secondo ...

Covid, le nuove regole della quarantena: 5 giorni per i vaccinati Il Governo Draghi ha convocato il Comitato tecnico scientifico per il 29 dicembre e gli esperti ... L'allarme di bloccare il Paese è sempre più forte, anche perché con l'aumento dei contagi aumentano ...

