Patto col diavolo calcolabile (Di martedì 28 dicembre 2021) Anton Pavlovi? ?echov non fu solo un grande scrittore, fu anche un medico appassionato. Era uno che tentava di curare la gente in ogni modo, con la scienza da una parte e con la parola dall’altra. Uno disperatamente coinvolto col suo prossimo, con la vita vissuta. Ha dovuto comporre centinaia di racconti e parecchie opere teatrali per provare a interpretare e descrivere il mondo che vedeva attorno a sé. Altri invece pensano che la stessa cosa si possa fare con una manciata di numeri. Jeremy Bentham, quello che vedeva il piacere e il dolore come quantità positive e negative, Adolphe Quételet, l’inventore della statistica, e altri sognatori di perfezione, altri amanti dell’ordine e della regolarità, si convinsero tra ’700 e ’800 che le società umane fossero governate da leggi simili a quelle della fisica, e perciò si potessero descrivere con numeri e formule semplici. L’idea nasceva da ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Anton Pavlovi? ?echov non fu solo un grande scrittore, fu anche un medico appassionato. Era uno che tentava di curare la gente in ogni modo, con la scienza da una parte e con la parola dall’altra. Uno disperatamente coinvolto col suo prossimo, con la vita vissuta. Ha dovuto comporre centinaia di racconti e parecchie opere teatrali per provare a interpretare e descrivere il mondo che vedeva attorno a sé. Altri invece pensano che la stessa cosa si possa fare con una manciata di numeri. Jeremy Bentham, quello che vedeva il piacere e il dolore come quantità positive e negative, Adolphe Quételet, l’inventore della statistica, e altri sognatori di perfezione, altri amanti dell’ordine e della regolarità, si convinsero tra ’700 e ’800 che le società umane fossero governate da leggi simili a quelle della fisica, e perciò si potessero descrivere con numeri e formule semplici. L’idea nasceva da ...

Advertising

HuffPostItalia : Patto col diavolo calcolabile - kahluaeluau : @sonocomevenezia Tenere la media bilanciata quel tanto sufficiente a non fare un cazzo era una fatica immensa. Io a… - DaniloTomassoni : @SirDistruggere Lo fa di proposito, è il metodo Sgarbi, su ogni argomento sparo la cazzata, più è grossa più la rip… - ipofisi : Stipulerei un patto col diavolo per avere sta vita. - ilwate_r : @AcciaiSpeciali @Vegaintergoal Parliamo di previsioni (e non ne ho viste tante avverarsi) che sono una cosa ben div… -

Ultime Notizie dalla rete : Patto col Jorge Bergoglio, il terrificante audio col premier spagnolo Sànchez ... il legame con l'ambiente, il patto globale educativo etc. Quindi: piena sintonia con Bergoglio. ... Potrebbe valere la pena ricordare la croce col Buon pastore degli pseudomassoni Rosacroce (mai ...

Il Cts valuta di ridurre la quarantena per chi ha fatto la terza dose ... ammettendo che l'ipotesi è stata già discussa col ministro della Salute Roberto Speranza. Il ... a patto che indossi per almeno 5 giorni la mascherina.

Patto col diavolo calcolabile L'HuffPost Patto col diavolo calcolabile Anton Pavlovic Cechov non fu solo un grande scrittore, fu anche un medico appassionato. Era uno che tentava di curare la gente in ogni modo, con la scienza da una parte e con la parola ...

Cesena, nuova biblioteca e spazio servizi a Borello: lancio dall’8 gennaio Come previsto dal patto sottoscritto col Comune, nella sede delQuartiere Borello in piazza San Pietro in Solfrino 465, p ...

... il legame con l'ambiente, ilglobale educativo etc. Quindi: piena sintonia con Bergoglio. ... Potrebbe valere la pena ricordare la croceBuon pastore degli pseudomassoni Rosacroce (mai ...... ammettendo che l'ipotesi è stata già discussaministro della Salute Roberto Speranza. Il ... ache indossi per almeno 5 giorni la mascherina.Anton Pavlovic Cechov non fu solo un grande scrittore, fu anche un medico appassionato. Era uno che tentava di curare la gente in ogni modo, con la scienza da una parte e con la parola ...Come previsto dal patto sottoscritto col Comune, nella sede delQuartiere Borello in piazza San Pietro in Solfrino 465, p ...