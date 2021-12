Osimhen non potrà giocare Juventus-Napoli: il regolamento FIFA (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo le festività natalizie il campionato di Serie A tornerà in campo il 6 gennaio 2022 per la 20esima giornata. Il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti si troverà subito dinanzi ad un big match: infatti, gli azzurri affronteranno la Juventus in trasferta alle ore 20.45. La squadra andrà allo Juventus Stadium in piena emergenza, in quanto il tecnico toscano, tra positività al Covid, infortunati e assenti per la Coppa d’Africa, sarà obbligato nelle scelte di formazione per l’ostica sfida. La super gara di Torino avrà un certo sapore di spareggio per la Champions: Spalletti sta già facendo la conta degli indisponibili per quella data. Infatti, dopo aver rinunciato a capitan Lorenzo Insigne nell’ultimo match del 2021 contro lo Spezia, è giunta negli ultimi giorni anche la positività al Covid di Fabian Ruiz, tra l’altro già fuori ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo le festività natalizie il campionato di Serie A tornerà in campo il 6 gennaio 2022 per la 20esima giornata. Ilallenato da mister Luciano Spalletti si troverà subito dinanzi ad un big match: infatti, gli azzurri affronteranno lain trasferta alle ore 20.45. La squadra andrà alloStadium in piena emergenza, in quanto il tecnico toscano, tra positività al Covid, infortunati e assenti per la Coppa d’Africa, sarà obbligato nelle scelte di formazione per l’ostica sfida. La super gara di Torino avrà un certo sapore di spareggio per la Champions: Spalletti sta già facendo la conta degli indisponibili per quella data. Infatti, dopo aver rinunciato a capitan Lorenzo Insigne nell’ultimo match del 2021 contro lo Spezia, è giunta negli ultimi giorni anche la positività al Covid di Fabian Ruiz, tra l’altro già fuori ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Osimhen, il chirurgo che lo ha operato: “Senza tac, non possiamo sciogliere prognosi di 90 giorni”… - fantacalcioLFA : ?? 'Victor questa Africa ti distrugge...' Il @sscnapoli le prova tutte pur di non far partire @victorosimhen9 in Co… - MaQualeFrizione : @CozzAndrea @Lelle_1509 Però è in rampa di lancio, credo sia destinati ad altri lidi in estate dove può essere tito… - LaFenic20998557 : @mirkonicolino Osimhen non lo sa che il 6 non si gioca? - ertandem24 : Tensione Napoli-Osimhen per la coppa d’Africa. Il Napoli non vuole farlo partire, lui vuole giocare solo il match c… -