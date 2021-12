Nuovi tamponi sulla carica virale e più hub | ecco il piano elimina - code

Advertising

fattoquotidiano : Covid, i dati: 30.810 nuovi casi e 142 vittime, tasso di positività all’8,9%. Una settimana fa con gli stessi tampo… - MediasetTgcom24 : Covid, 78.313 nuovi casi su 1.034.677 tamponi e altri 202 decessi #Covid - repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 28 dicembre: 78.313 nuovi casi e 202 morti. Record tamponi: più di un mil… - Chicchessia3 : Vendo tamponi usati come nuovi. Astenersi no-vax - Sylvie26804002 : RT @christian_fsi: Stop alla #mascherina, ritiro dei #tamponi dal commercio, assunzioni a tempo indeterminato di medici e infermieri, apert… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi tamponi

Il Lazio, in particolare, ha attivato in 500 farmacie di Roma e delle altre quattro province un nuovo servizio di test antigenici quantitativi, più affidabili. Spiega l'assessore alla ...... Luca Zaia, 'c'è un dubbio che possano finire i reagenti e anche i' mentre per i medici di ... In Lombardia, dopo le criticità dei giorni scorsi, si stanno allestendopunti tampone: da ...La scuola si prepara a ripartire in presenza dopo l'Epifania in tutta Italia. Le novità contenute nell'ultimo Decreto prevedono uno screening per tutta la popolazione scolastica e l'uso delle mascheri ...Da domani, mercoledì 29 dicembre, la somministrazione della seconda e della terza dose di vaccino Sars-Cov2 nei Punti Vaccinali di Popolazione verrà effettuata solo a coloro che sono prenotati. Cambio ...