Milly Carlucci nella bufera | Ora basta | queste malignità non le tollero!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 28 dicembre 2021)è sfinita dalle polemiche che ancora girano sul web e suoi giornali per l'esito della finale di 'Ballando con le stelle' e nono solo, questa edizione dello spettacolo è stata all'insegna delle polemiche, basti pensare al caso creato dal litigio di Morgan con Selvaggia Lucarellli. Dopo aver accusato il colpo in silenzio, la conduttrice di Rai Uno non ha più resistito ed ha commentato le insinuazioni che hanno perseguitato Federico Fashion Style dall'ingresso a Ballando con le Stelle. Se prima la situazione sembrava tollerabile ora anche l'elegantissimaha smesso di essere accomodante per schierarsi apertamente dalla parte dell'hair stylist e della sua compagna. E' proprio Letizia Porcu, compagna di Federico da 10 anni e madre di Sophie Maelle, in un' intervista alla rivista Vero in cui ha ammesso di aver sofferto ...