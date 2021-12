LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Dominik Paris vince per la sesta volta! “Ho ritrovato fiducia, ma devo ancora migliorare” (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Paris LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE VIDEO Dominik Paris, LA VITTORIA NELLA Discesa DI Bormio IL MONTEPREMI CONQUISTATO DA Dominik Paris Dominik Paris: “NON SO COME HO FATTO” MATTEO MARSAGLIA: “CONFERMATA LA BUONA SCIATA” 13.35 Grazie per averci seguito, il nostro LIVE termina qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 13.30 Dominik Paris si porta in testa alla classifica di Discesa con 227 punti contro i 217 di ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA CRONACA DELLA VITTORIA DILA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE VIDEO, LA VITTORIA NELLADIIL MONTEPREMI CONQUISTATO DA: “NON SO COME HO FATTO” MATTEO MARSAGLIA: “CONFERMATA LA BUONA SCIATA” 13.35 Grazie per averci seguito, il nostrotermina qui. Appuntamento alla prossima, buona giornata da OA Sport. 13.30si porta in testa alla classifica dicon 227 punti contro i 217 di ...

