Inter | dirigenza verso il rinnovo? Zhang ha già deciso

Advertising

cmdotcom : #Inter, accordo sulla parola per il rinnovo della dirigenza fino al 2024: si attendono i contratti dalla Cina… - Yuro_23 : RT @cmdotcom: #Inter, accordo sulla parola per il rinnovo della dirigenza fino al 2024: si attendono i contratti dalla Cina - imepicbrozo77 : RT @cmdotcom: #Inter, accordo sulla parola per il rinnovo della dirigenza fino al 2024: si attendono i contratti dalla Cina - interchannel_ic : - InterClubNW : RT @cmdotcom: #Inter, accordo sulla parola per il rinnovo della dirigenza fino al 2024: si attendono i contratti dalla Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Inter dirigenza

Commenta per primo L'argomento è ormai archiviato da mesi, nel senso che non sembra assolutamente in discussione il rinnovo dellanerazzurra. Marotta, Antonello, Ausilio, Baccin e Samaden hanno raggiunto l'intesa con Zhang, ma per adesso sulla parola, nel senso che dalla Cina i contratti non sono ancora arrivati . Il ......dell'eventuale scelta L'arrivo di Aleksandar Kolarov in nerazzurro era stata una precisa richiesta di Antonio Conte alla. In un primo tempo il serbo è stato un uomo importante per l',...Lo storico dirigente sportivo Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di "TuttoJuve.com.", parlando della lotta al vertice: "L'Inter viaggia davvero a ritmi molto elevati. Per me lo scudetto se lo ...L'agente potrebbe proporre all'Inter il suo assistito in scadenza a giugno con la Roma, nerazzurri studiano le opzioni per il dopo Sanchez ...