Giulia De Lellis | brutte notizie | a rischio il suo programma tv

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo aver fatto la corteggiatrice, la “scrittrice”, l’esperta di tendenze e la gieffina,Deha provato anche la conduzione, prima con Giortì e poi con Love Island. Nonostante la buona prova dell’influencer nel reality estivo, secondo Giuseppe Candela di Dagospia, il reality di Discovery potrebbe non essere rinnovato per una seconda stagione. “De, in dubbio la seconda stagione del suo reality. Il debutto su Discovery + poi lo sbarco su Real Time. Il reality Love Island con la conduzione diDe, al netto dei soliti comunicati shock, non ha di certo lasciato il segno. Ci sarà una seconda stagione? Una decisione sarà presa a gennaio ma considerando i costi e i risultati ottenuti sarebbe in bilico. Una bocciatura per l’influencer?” Per adesso ...

Leggi ancheDeingrassata, la modella ha preso qualche chilo: il motivo Sul suo profilo Instagram pubblica una foto di lei in spiaggia scrivendo: 'Ieri sono uscita dopo tanto tempo, e ...Rischio chiusura per Love Island diDe. Il programma è andato in onda nell'estate del 2021 prima su Discovery Plus e poi su Real Time, ma a quanto pare i risultati non hanno convinto la produzione. La seconda stagione ...È il caso di parlare di un fallimento per l’influencer che ci ha creduto molto al programma? Visti i costi ed i risultati appena soddisfacenti, a gennaio ci potrebbe essere l’ufficialità di una mancat ...Il reality Love Island con la conduzione di Giulia De Lellis, al netto dei soliti comunicati shock, non ha di certo lasciato il segno. Restiamo quindi in attesa di avere notizie certe sulla seconda st ...