È possibile che le recensioni delle candele profumate su Amazon rispecchino l'andamento di Omicron? (Di martedì 28 dicembre 2021) Ci sono almeno un paio di studiosi che hanno collegato l'andamento delle recensioni Amazon Yankee Candle e Omicron. C'è da puntualizzare, però, che sono stati loro stessi a specificare di non prendere troppo sul serio lo studio che va a unire il coronavirus e le recensioni negative delle candele profumate su Amazon. Il punto sarebbe, secondo la sovrapposizione dei dati, che le recensioni negative del prodotto rispecchierebbero l'aumento dei casi arrivando anche a prevederlo. Una di quelle notizie assurde e curiose che sicuramente fanno il giro del mondo ma la verità è che questo non può essere definito uno studio scientifico e a dirlo sono gli stessi professionisti che hanno ipotizzato la correlazione.

Ultime Notizie dalla rete : possibile che Quarantena e isolamento, differenze e durata: ecco le regole (anche per la convivenza in casa) ... che potrebbero anche passare inosservati, e fino a due settimane dopo l'inizio dei sintomi. La possibile trasmissione asintomatica o pre - sintomatica dell'infezione è una delle maggiori sfide per ...

Mancano i microchip, addio macchina nuova. La previsione terribile sulla crisi scatenata dal Covid ... Jean - Marc Chery - aumentare la produzione ora non è possibile. La situazione è estremamente ...fino allo scoppio della pandemia era organizzata in maniera molto efficiente se consideriamo che ...

Lazio, possibile partenza anche per Lazzari: la situazione QUOTIDIANO NAZIONALE MILAN-ROMAGNOLI, RINNOVO IN STAND-BY Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul possibile rinnovo tra il Milan e Alessio Romagnoli, in scadenza a giugno. Stando al quotidiano ...

Casi in aumento nel comune di Barga. Appello alla prudenza BARGA - Casi come detto in crescita nel Comune di Barga dove i nuovi positivi sono 14 ed in totale, in isolamento, ci sono almeno 39 persone. Parliamo ...

