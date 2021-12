Discoteche chiuse, Claudio Cecchetto contro il governo Draghi: “A Capodanno sarà un boomerang” (video) (Di martedì 28 dicembre 2021) Non sono piaciute a Claudio Cecchetto, il più famoso dei deejay italiani, le nuove norne che chiudono Discoteche e locali da ballo fino a fine gennaio, per contenere i contagi dovuti al Covid. “A Capodanno i ragazzi si organizzeranno lo stesso, e sarà peggio…”, dice Cecchetto. Discoteche chiuse, le accuse del settore Il decreto di Natale stabilisce che “fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, Discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o feste comunque denominati, aperti al pubblico”. Niente Capodanno nei locali, quindi: una decisione che aveva ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021) Non sono piaciute a, il più famoso dei deejay italiani, le nuove norne che chiudonoe locali da ballo fino a fine gennaio, per contenere i contagi dovuti al Covid. “Ai ragazzi si organizzeranno lo stesso, epeggio…”, dice, le accuse del settore Il decreto di Natale stabilisce che “fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; sarannole sale da ballo,e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o feste comunque denominati, aperti al pubblico”. Nientenei locali, quindi: una decisione che aveva ...

