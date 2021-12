Cyberbullismo | Latifi | “Odio social va combattuto Io minacciato di morte”

(Di martedì 28 dicembre 2021), Nicholassvela: “Sono statodi. Usare iper attaccarmi con messaggi denigratori è bruttissimo”SUI: “L’VA”-, pilota di Formula 1, ha svelato di aver ricevuto minacce dionline. I fatti sono avvenuti dopo l’ultimo Gran Premio, che ha consacrato Max Verstappen come campione del Mondo. Ecco le sue dichiarazioni, scritte qualche giorno fa sui: “Sono stato per scelta lontano daimedia per lasciar correre le cose. Tanto si è discusso del mio ritiro ad Abu Dhabi. Ho ricevuto migliaia di messaggi sui miei account. La ...

Ho ricevuto migliaia di messaggi sui miei account social, pubblicamente e con messaggi diretti. Utilizzare i social media come un canale per attaccare qualcuno, con messaggi di odio, abusi e minacce d ...Il suo incidente negli ultimi giri ha causato la Safety Car e alla ripartenza c'è stato il decisivo sorpasso di Max Verstappen su Lewis Hamilton. È stato detto molto sulla situazione creatasi dopo il ...