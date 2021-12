Contagi | il record del Veneto | 7 403 casi in 24 ore E un cittadino su dieci è in quarantena

(Di martedì 28 dicembre 2021) Inoggi il sistema sanitario regionale ha registrato 7.403in 24 ore. Si tratta di un datodall’inizio della pandemia. Secondo il report della Regionesalgono ad un totale 617.653 gli infetti dall’inizio dell’epidemia. Le vittime arrivano a 12.333 (+29). L’impennata è probabilmente legata ad un minor tasso di registrazione dovuto al rallentamento festivo. Negli ultimi giorni, infatti, i nuovisi attestavano ad oltre 2mila unità. I soggetti attualmente positivi crescono a 75.971. Cala invece il riempimento degli ospedali: i malati ricoverati sono 1.164 (-49) in area medica, e 170 (-7) in terapia intensiva. Ieri intanto sono state 52.686 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate ieri in regione, dato che porta in totale a quota 8.955.491. Di queste 4.067 sono prime ...

Con i nuovi contagi sale il numero degli italiani che non possono uscire da casa. La stima la Coldiretti: valore record di 1,5 miliardi per il fatturato in Italia nel 2021 ...Dopo Xi'an, è stata "chiusa" la città di Yan'an. Nuove restrizioni in vista dei Giochi Olimpici d'inverno che si terranno a Febbraio a Pechino ...