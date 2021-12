Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021-2022: Sofia Goggia seconda a -93 da Shiffrin (Di martedì 28 dicembre 2021) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino femminile 2021-2022 1. Mikaela Shiffrin (USA) 7502. Sofia Goggia (Italia) 657 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 515 4. Sara Hector (Svezia) 3985. Federica Brignone (Italia) 392 6. Ramona Siebenhofer (Austria) 341 7. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 330 8. Breezy Johnson (USA) 322 9. Lara Gut (Svizzera) 29810. Elena Curtoni (Italia) 283 Classifica Coppa DEL Mondo SUPERGIGANTE 1. Sofia Goggia (Italia) 3202. Federica Brignone (Italia) 2273. Elena Curtoni (Italia) 216 4. Mikaela Shiffrin (USA) 205 5. Lara Gut (Svizzera) 180 Classifica Coppa DEL ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021)GENERALEDELSCI1. Mikaela(USA) 7502.(Italia) 657 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 515 4. Sara Hector (Svezia) 3985. Federica Brignone (Italia) 392 6. Ramona Siebenhofer (Austria) 341 7. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 330 8. Breezy Johnson (USA) 322 9. Lara Gut (Svizzera) 29810. Elena Curtoni (Italia) 283DELSUPERGIGANTE 1.(Italia) 3202. Federica Brignone (Italia) 2273. Elena Curtoni (Italia) 216 4. Mikaela(USA) 205 5. Lara Gut (Svizzera) 180DEL ...

