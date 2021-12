Calendario Mondiali judo 2022 | date | programma | quando e dove si svolgono

Leggi su oasport

(Di martedì 28 dicembre 2021) Archiviato ormai definitivamente un 2021 ricco di eventi, è arrivato il momento di proiettarci già verso la prossima stagione delinternazionale. Per molti atleti il grande obiettivo delsarà quello dei Campionati, ina Tashkent (in Uzbekistan) dal 7 al 14 agosto. La capitale uzbeka si appresta dunque ad ospitare la prima rassegna iridata senior del nuovo ciclo olimpico, che dovrebbe essere già valida per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. Grande attesa in chiave azzurra per provare a migliorare il bottino dell’ultima edizione (una medaglia d’argento con Manuel Lombardo) e per salire nuovamente sul gradino più alto del podio in un Mondiale a 31 anni di distanza dall’ultima volta. Ildella manifestazione sarà identico a quello delle Olimpiadi, quindi con ...