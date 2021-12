Calciomercato Inter: la decisione su Satriano. Un club in pole (Di martedì 28 dicembre 2021) Calciomercato Inter: nella finestra di gennaio, Satriano andrà via in prestito per fare esperienza in Serie A Il futuro di Martin Satriano pare ormai scritto. L’attaccante dell’Inter non trova spazio nello scacchiere di Inzaghi e in questa prima parte di stagione si è ritrovato a giocare nuovamente con la Primavera. E così, come riportato da Tuttosport, nella finestra di mercato di gennaio partirà in prestito per fare esperienza in Serie A. Tra le squadre Interessate a lui anche il Cagliari, alla ricerca di un attaccante per risollevarsi in classifica e che già in estate aveva seguito con attenzione Satriano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021): nella finestra di gennaio,andrà via in prestito per fare esperienza in Serie A Il futuro di Martinpare ormai scritto. L’attaccante dell’non trova spazio nello scacchiere di Inzaghi e in questa prima parte di stagione si è ritrovato a giocare nuovamente con la Primavera. E così, come riportato da Tuttosport, nella finestra di mercato di gennaio partirà in prestito per fare esperienza in Serie A. Tra le squadreessate a lui anche il Cagliari, alla ricerca di un attaccante per risollevarsi in classifica e che già in estate aveva seguito con attenzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter, un altro club vuole Satriano Commenta per primo Non solo Cagliari e Brest su Martin Satriano : sulle tracce del giovane attaccante dell' Inter , evidenzia Tuttosport , è tornato anche l' Ascoli .

Calciomercato Inter, scambio in Serie A con Sensi: le ultime Conquistato il titolo di campione d'inverno, l'Inter si prepara a vivere da protagonista la seconda parte dei stagione. L'intenzione è quella di regalare un rinforzo sul mercato ad Inzaghi per la lotta scudetto e la sfida di Champions contro il ...

Calciomercato Inter, Zhang può intervenire a gennaio Tuttosport Le difficoltà di Lukaku al Chelsea, faccia a faccia con Tuchel: “Cosa vuole da me” Romelu Lukaku al Chelsea è un panchinaro, una situazione che non può andare bene all’ex trascinatore dell’Inter: il belga dopo il ...

Calciomercato Inter: idea Kostic e sfida al Napoli per Digne e Szalai L'Inter si muove sul fronte Calciomercato: la priorità resta investire sulla fascia sinistra, ma si cerca anche un rinforzo al centro. Nel mirino Kostic, ...

