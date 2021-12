Calcio | Altri due casi Covid | giocatori positivi Salernitana salgono a 6

(Di martedì 28 dicembre 2021) Aumentano i contagi nelle fila della squadra campana SALERNO - Aumentano i contagi in casa. La società campana fa sapere in una nota che, "a seguito di ulteriori controlli,due ...

Aumentano i contagi nelle fila della squadra campana SALERNO - Aumentano i contagi in casa Salernitana. La società campana fa sapere in una nota che, "a seguito di ulteriori controlli,due calciatori sono risultati positivi al Covid - 19. I calciatori risultati positivi sono quindi al momento sei". . glb/com 28 - Dic - 21 16:02 28 dicembre 2021SALERNO - " La Salernitana comunica che, a seguito di ulteriori controlli,due calciatori sono risultati positivi al Covid - 19 . I calciatori risultati positivi sono quindi al momento sei ". È quanto fa sapere in una nota la società campana.