Britney Spears è la star più cercata su Google nel 2021: la classifica (Di martedì 28 dicembre 2021) Reduce dalla sentenza in tribunale che l'ha liberata dalla tutela legale che la giudicava incapace di agire in nome e per conto di se stessa, Britney Spears torna al centro dell'attenzione mediatica per un nuovo record. La reginetta del Pop si è aggiudicata in questi giorni di fine anno il titolo di celebrità più ricercata su Google in tutto il 2021, superando tra le più disparate icone di fama mondiale, come la leggenda del calcio Cristiano Ronaldo. Un risultato che fa della "Santa del Pop" l'icona più influente non solo della musica ma anche dell'intero jetset internazionale.

