Boom di minimarket stranieri . E quelli italiani chiudono

Per contro, ibengalesi sono stati protagonisti di un vero e proprio. Da 871 esercizi nel 2019, nel terzo trimestre del 2021 sono diventati 1092: 221 in più, nonostante la crisi. ...Gli altri titolari stranieri non sono stati altrettanto fortunati: da dicembre 2020 a settembre scorso hanno dovuto abbassare per sempre la saracinesca 43. Se si allarga poi lo spettro a ...Secondo i dati della Camera di Commercio di Roma i minimarket gestiti da cittadini bengalesi non sono stati sfiorati dalla crisi pandemica. E nella Capitale sono spuntati 221 nuovi bazar nonostante lo ...Nemmeno la crisi del commercio causata dalla pandemia ha fermato l'espansione nella Capitale dei minimarket gestiti dai bengalesi. Un fenomeno ...